«Не знаю, какого ответа вы ждете»: Азаренко дала отпор журналисту на вопрос о российских флагах

Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко поставила на место журналиста, который задал ей вопрос о запрете проносить на трибуны российские флаги.

«Каким бы ни был ответ, который я собираюсь сейчас вам дать, он будет повернут в ту сторону, в которую вы захотите его повернуть. Беспокоят ли меня российские флаги? Меня беспокоит то, что происходит в мире. Вы политик или вы освещаете политику?

Вы спортивный журналист, а я спортсменка. Вы спрашиваете о вещах, которые не находятся под моим контролем. Не знаю, какого ответа вы ждете. Если это провокационный вопрос, то можете раскручивать эту историю так, как вам хочется», - приводит слова теннисистки пресс-служба турнира.

Напомним, в полуфинале Australian Open Азаренко проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 6:7, 3:6. В финале Рыбакина сыграет с другой спортсменкой из Белоруссии - Ариной Соболенко.

Ранее организаторы турнира запретили болельщикам проносить на трибуны российские флаги после скандала во время матчей первого круга.