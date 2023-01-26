Андрей Чесноков: Потенциально Рыбакина может выиграть все турниры «Большого шлема»

«Я давно говорил, когда Рыбакина выиграла Уимблдон, что это потенциальный игрок, который выиграет не только Уимблдон, но и другие турниры «Большого шлема». У неё все данные, чтобы выигрывать, есть. Физические данные – потрясающие.

В начале матча в первых шести геймах шесть подач навылет – можете себе представить? Ей 23 года, она может ещё больше увеличить свою стабильность, у неё есть дурацкие невынужденные ошибки, но я думаю, потенциально она может выиграть все турниры «Большого шлема».

Даже если брать сегодняшний матч, было много невынужденных ошибок. Два игрока, которые играют настолько плотно и остро, когда идёт такая игра, естественно, могут совершать достаточно много ошибок. Матч был для женского тенниса очень хорошим. И подача, и скорость ударов были, как в мужском теннисе», – сказал Чесноков «Чемпионату».