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Виктор Янчук: Рублев еще не готов выигрывать у таких, как Джокович

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинале Australian Open с Новаком Джоковичем (1:6, 2:6, 4:6).
26 января 2023 17:55

«Андрею мастерства не хватает! Это разный уровень игры. И не должно было получиться — губу раскатали! Он ещё не готов выигрывать у таких, как Джокович. Новак Джокович – это явление. Он в отрыве идет от Рублева по мастерству, все закономерно. Джокович переиграл его по всем статьям: методично, последовательно, как и должно быть.

У Рублева были отдельно более яростные и мощные удары, но их не хватило. Они не могли компенсировать недостатки в мастерстве, потому что Джокович играет разнообразнее, лучше держит защиту, контратакует, использует разные средства. Он разнообразнее, интереснее и надежнее», – сказал Янчук «Чемпионату».

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Виктор Янчук: Рублев еще не готов выигрывать у таких, как Джокович
Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинале Australian Open с Новаком Джоковичем (1:6, 2:6, 4:6).
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