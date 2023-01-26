Виктор Янчук: Рублев еще не готов выигрывать у таких, как Джокович

«Андрею мастерства не хватает! Это разный уровень игры. И не должно было получиться — губу раскатали! Он ещё не готов выигрывать у таких, как Джокович. Новак Джокович – это явление. Он в отрыве идет от Рублева по мастерству, все закономерно. Джокович переиграл его по всем статьям: методично, последовательно, как и должно быть.

У Рублева были отдельно более яростные и мощные удары, но их не хватило. Они не могли компенсировать недостатки в мастерстве, потому что Джокович играет разнообразнее, лучше держит защиту, контратакует, использует разные средства. Он разнообразнее, интереснее и надежнее», – сказал Янчук «Чемпионату».