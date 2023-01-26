«В любом случае нервничаешь, так как впереди финал». Рыбакина - после победы над Азаренко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отреагировала на свою победу над Викторией Азаренко из Белоруссии в полуфинале Australian Open.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 7:6,6:3 в пользу 23-летней спортсменки

«На Уимблдоне всё было новым. Сейчас я более-менее понимаю, чего ожидать. В любом случае нервничаешь, так как впереди финал. Да и перед полуфиналом всегда нервничаешь. Но в этот раз я больше фокусировалась на матче, на том, что мне нужно делать, и старалась не думать, что будет, что происходит вокруг и так далее», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Добавим, что в финале Открытого чемпионата Австралии уроженка Москвы сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).