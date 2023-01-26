World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«В любом случае нервничаешь, так как впереди финал». Рыбакина - после победы над Азаренко

Уроженка Москвы выигрывала «Уимблдон».
26 января 2023 18:47
автор: Александр Поволоцкий

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отреагировала на свою победу над Викторией Азаренко из Белоруссии в полуфинале Australian Open.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 7:6,6:3 в пользу 23-летней спортсменки

«На Уимблдоне всё было новым. Сейчас я более-менее понимаю, чего ожидать. В любом случае нервничаешь, так как впереди финал. Да и перед полуфиналом всегда нервничаешь. Но в этот раз я больше фокусировалась на матче, на том, что мне нужно делать, и старалась не думать, что будет, что происходит вокруг и так далее», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Добавим, что в финале Открытого чемпионата Австралии уроженка Москвы сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Нападающий московского «Динамо» Никонов получил дисквалификацию за драку
Нападающий московского «Динамо» Никонов получил дисквалификацию за драку
Форвард наказан за повторную потасовку.
26.01.2023 19:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«В любом случае нервничаешь, так как впереди финал». Рыбакина - после победы над Азаренко
Уроженка Москвы выигрывала «Уимблдон».
26.01.2023 18:47
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Виктор Янчук: Рублев еще не готов выигрывать у таких, как Джокович
Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинале Australian Open с Новаком Джоковичем (1:6, 2:6, 4:6).
26.01.2023 17:55
Теннис
Андрей Чесноков: Потенциально Рыбакина может выиграть все турниры «Большого шлема»
Победитель двух турниров категории «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход Елены Рыбакиной в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале представительница Казахстана оказалась сильнее белоруски Виктории Азаренко со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
26.01.2023 17:33
Теннис
«Не знаю, какого ответа вы ждете»: Азаренко дала отпор журналисту на вопрос о российских флагах
«Не знаю, какого ответа вы ждете»: Азаренко дала отпор журналисту на вопрос о российских флагах
Белоруска не поддалась на провокации представителей прессы.
26.01.2023 16:17
Теннис
автор: Александр Шульгин
Соболенко обыграла Линетт и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии
Соболенко обыграла Линетт и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии
Решающая игра пройдет 28 января.
26.01.2023 15:24
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рыбакина вышла в финал Australian Open, обыграв Азаренко
Рыбакина вышла в финал Australian Open, обыграв Азаренко
Встреча прошла на «Род Лэйвер Арена».
26.01.2023 13:33
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Андреева и Корнеева вышли в полуфинал юниорского Australian Open в парном разряде
Турнир в Мельбурне завершится 29 января.
26.01.2023 12:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Отец Джоковича произнес «Да здравствуют русские», встав рядом с флагом РФ (видео)
Срджан Джокович был замечен с сербскими фанатами, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР.
26.01.2023 11:14
Теннис
автор: Максим Скороходов
Australian Open назвал предполагаемое время начала полуфинала между Хачановым и Циципасом
Мужчины определят финалистов 27 января.
26.01.2023 10:40
Теннис
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика