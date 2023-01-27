Украина призвала отстранить отца Новака Джоковича от Australian Open

Посол Украины Василий Мирошниченко заявил, что Срджана Джоковича, отца сербского теннисиста Новака Джоковича, нужно отстранить от Открытого чемпионата Австралии за участие в пророссийской акции.

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака Джоковича его мнение о ситуации. Он поддерживает Путина?» - сказал Мирошниченко американским журналистам.

Напомним, что ранее в интернете появилось видео, на котором Срджан Джокович стоит на фоне флага РФ и говорит: «Да здравствуют русские».

Отцу экс-первой ракетки мира и его семье было вынесено предупреждение с призывом воздержаться от демонстрации государственной символики России.