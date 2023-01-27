В финале Australian Open в юниорском разряде среди девочек сыграют две россиянки

В Мельбурне завершились полуфиналы Открытого чемпионата Австралии юниорского турнира среди девочек.

Российская теннисистка Алина Корнеева в своем матче за 1 час 49 минут победила японку Саяки Исии со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Во втором полуфинале соотечественница Корнеевой Мирра Андреева была сильнее британки Раны Ауа Стойбер - 6:3, 6:3, их игра длилась 1 час и 23 минуты.

Финал между Андреевой и Корнеевой пройдет 28 январе на Арене Рода Лэвера, теннисистки выйдут на корт в 4 утра по московскому времени.