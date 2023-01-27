Хачанов не смог выйти в финал Australian Open, проиграв Циципасу

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии россиянин Карен Хачанов проиграл Стефаносу Циципасу и выбыл из дальнейшей борьбы за трофей.

Встреча продолжалась три часа 24 минуты и завершилась со счетом 7:6, 6:4, 6:7, 6:3 в пользу грека, который 18 раз подавал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал пять боейк-пойнтов из 12.

На счету россиянина десять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из четырех.

В финале турнира Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Томми Пол (США).