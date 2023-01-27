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Финалист Australian Open Циципас: Мне нравится цифра 1 в мировом рейтинге

Греческий теннисист может возглавить рейтинг ATP.
27 января 2023 13:11
автор: Александр Евграфов

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. В случае победы в турнира он может возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Это здорово звучит. Мне нравится эта цифра. Здесь все зависит только от тебя», - цитирует Циципаса английские СМИ.

В настоящее время первой ракеткой мира является 19-летний испанец Карлос Алькарас, но он пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за травмы. Помимо Циципаса сместить его с первой строчки может Новак Джокович, который сыграет во втором полуфинале с американцем Томом Полом. Для возвращения себе статуса первой ракетки мира сербу надо победить в финале первого в сезоне турнира Большого шлема.

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