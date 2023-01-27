Джокович победил Пола и сыграет с Циципасом в финале Открытого чемпионата Австралии

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале он обыграл американца Томма Пола со счетом 7:5, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут.

За игру Джокович 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. У его соперника 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

В финале Джокович, который побеждал девять раз на Открытом чемпионате Австралии, встретится с четвертой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом. Победитель турнира возглавит рейтинг ATP.

За свою карьеру Джокович 21 раз становился победителем турниров Большого шлема. Больше только у действующего победителя Australian Open Рафаэля Надаля – 22, но испанец выбыл из борьбы во втором круге.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии состоится 29 января.