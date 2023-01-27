Алькараса не беспокоит, что он лишится звания первой ракетки мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что он с понедельника .

Рейтинг возглавит либо грек Стефанос Циципас либо серб Новак Джокович при условии победы на Открытом чемпионате Австралии.

«Я смотрел за Стефаносом Циципасом и Новаком Джоковичем, и не беспокоюсь. Если кто-то из них выиграет Australian Open и станет первой ракеткой мира, то это будет заслуженно», - сказал Алькарас профильной прессе.

Добавим, что финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдет 29 января.