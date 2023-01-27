Джокович побил рекорд Агасси в матчах Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович побил рекорд американца Андре Агасси, установив самую долгую беспроигрышную серию в истории Открытого чемпионата Австралии.

Джокович является девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. В период

Победа в полуфинале над американцем Томми Полом стала для Джоковича 27-й в турнире. Джокович не знает поражений в турнире с 2019 года (в 2022 году серб пропускал Открытый чемпионат Австралии из-за проблем с властями по поводу вакцинации от коронавируса). Андре Агасси выиграл 26 матчей подряд (в 2000-2001, 2003-2004, турнир 2002 года американец пропустил).

За свою карьеру Джокович 21 раз становился победителем турниров Большого шлема. Больше только у действующего победителя Australian Open Рафаэля Надаля – 22, но испанец выбыл из борьбы во втором круге.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют Стефанос Циципас и Новак Джокович состоится 29 января. Победитель матча станет также первой ракеткой мира.