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Российская юниорка Корнеева выиграла Открытый чемпионат Австралии

В финале она обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву.
28 января 2023 08:16
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский турнир Открытого чемпионата Австралии. В финале она победила свою соотечественницу Мирру Андрееву.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Две 15-летние теннисистки провели на корте 3 часа 19 минут.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января. В финале взрослого женского турнира 28 января сыграют Арина Соболенко (Белоруссия) и Елена Рыбакина (Казахстан), а в решающем матче мужского турнира девятикратный победитель Australian Open Новак Джокович (Сербия) и Стефанос Циципас (Греция).

источник: «Советский спорт»
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