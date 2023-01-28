Арина Соболенко впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема»

Сегодня, 28 января, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии, в котором встречались белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу уроженки Минска.

Таким образом, 24-летняя белоруска впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». До этого Соболенко побеждала на турнирах «Большого шлема» в парном разряде (US Open-2019 и Australian Open -2021). Кроме того, в ее активе 11 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.