«Я сейчас не на этой планете»: Соболенко счастлива после победы на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своими эмоциями от победы на Открытом чемпионате Австралии.

«Мне нужно несколько дней, чтобы понять, что произошло, осознать эту победу. Я невероятно счастлива. Так много вещей в моей голове сейчас, и, если честно, я сейчас не на этой планете. Я долго находилась в топе игроков, но не имела титула на турнирах «Большого шлема», и теперь это наконец-то произошло», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Напомним, финальная встреча с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу уроженки Минска.

Таким образом, 24-летняя белоруска впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». До этого Соболенко побеждала на турнирах «Большого шлема» в парном разряде (US Open-2019 и Australian Open -2021). Кроме того, в ее активе 11 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.