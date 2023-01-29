«Финал был ожидаем, учитывая, как мы играли». Джокович - о предстоящем матче с Циципасом

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожидания от финального матча Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.

Игра пройдет сегодня на «Род Лэйвер Арена».

«Этот финал был ожидаем, учитывая, как мы играли с Циципасом. Нам нечего скрывать друг от друга, Стефанос знает мою игру, я – его. Возможно, для него это матч жизни, ведь он играет против меня за первую строчку и титул «Большого шлема», - цитирует Новака зарубежное СМИ.

Напомним, что Джокович является 21-кратным победителем турниров «Большого шлема».