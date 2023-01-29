Джокович обыграл Циципаса и стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса.

Встреча продолжалась два часа и минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:4.

Джокович два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

На счету Циципаса - пять эйсов, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из двух.

Таким образом, Джокович завоевал свой 22-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является повторением мирового рекорда.