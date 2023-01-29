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«Cамый сложный турнир в моей жизни». Джокович - о победе над Australian Open

Спортсмен выиграл 22-й трофей на турнирах «Большого шлема».
29 января 2023 15:52
автор: Александр Поволоцкий

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу на Открытом чемпионате Австралии.

Отметим, что 35-летний спортсмен в финале одолел греческого игрока Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Это был самый сложный турнир в моей жизни. В том году я не играл. Хочу насладиться каждым моментом. Только моя команда знает, через что я прошел. Учитывая все обстоятельства. это самая большая и важная победа в моей карьере», — заявил Джокович после матча.

Новак в десятый раз выиграл турнир в Австралии.

источник: «Советский спорт»
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