«Cамый сложный турнир в моей жизни». Джокович - о победе над Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу на Открытом чемпионате Австралии.

Отметим, что 35-летний спортсмен в финале одолел греческого игрока Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Это был самый сложный турнир в моей жизни. В том году я не играл. Хочу насладиться каждым моментом. Только моя команда знает, через что я прошел. Учитывая все обстоятельства. это самая большая и важная победа в моей карьере», — заявил Джокович после матча.

Новак в десятый раз выиграл турнир в Австралии.