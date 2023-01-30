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Обновленный рейтинг АТР. Джокович вернул звание первой ракетки мира, Медведев - вне топ-10

29 января завершился первый «Большой шлем» сезона.
30 января 2023 08:59
автор: Максим Скороходов

АТР опубликовала рейтинг от 30 января 2023 года.

Напомним, что днем ранее завершился Открытый чемпионат Австралии, на котором победу одержал серб Новак Джокович, обыгравший в финале грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Теперь Джокович возглавляет рейтинг, а Циципас идет третьим, между ними расположился испанец Карлос Алькарас.

Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, поднявшийся с шестого на пятое место за счет падения испанца Рафаэля Надаля со второго на шеcтое.

Даниил Медведев впервые с 2019 года покинул топ-10 и расположился на 12-й строчке рейтинга, позицией ниже находится Карен Хачанов, дошедший до полуфинала Australian Open, он улучшил свои позиции на семь пунктов.

Рейтинг АТР от 30 января 2023 года

1 (предыдущая позиция 5). Новак Джокович (Сербия) - 7 070 очков
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 6 730
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6 195
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) - 5 765
5 (6). Андрей Рублев (Россия) - 4 200
6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 3 815
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 715
8 (9). Тэйлор Фриц (США) - 3 41
9 (10). Хольгер Руне (Дания) - 3 046
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) - 2 995…

12 (8). Даниил Медведев (Россия) - 2 750
13 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2 515...

98 (82). Аслан Карацев (Россия) - 555...

100 (97). Роман Сафиуллин (Россия) - 547...

источник: ATP
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