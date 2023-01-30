Директор Australian Open заступился за отца Джоковича в скандале с российским флагом

Директор Australian Open Крэйг Тайли прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал отец Новака Джоковича - Срджан, сфотографировавшийся на фоне российского флага.

«Посещать финал или нет - это решение Срджана Джоковича. Он не нарушил никаких правил посещения мероприятия. То, что было написано о нем, не соответствует действительности. Обидно, что были сделаны подобные догадки.

Я лично знаю Срджана. Его семья была разочарована тем, что произошло. Это была неприятная ситуация.

Сербские болельщики были невероятными. Каждый день они были активными, громкими и добавляли красок Australian Open. Но среди них есть четыре человека, которые всё испортили. Их выгнали и не ждут обратно», - приводит слова Тайли австралийская пресса.

Напомним, ранее Новак объяснил, что его отец был не в курсе наличия у болельщиков российского флага и думал, что за его спиной развернут сербский.

Джокович-младший стал победителем турнира и возглавил мировой рейтинг.