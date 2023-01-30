World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Директор Australian Open заступился за отца Джоковича в скандале с российским флагом

Серб уверяет, что триколор перепутали с флагом его страны.
30 января 2023 09:28
автор: Александр Шульгин

Директор Australian Open Крэйг Тайли прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал отец Новака Джоковича - Срджан, сфотографировавшийся на фоне российского флага.

«Посещать финал или нет - это решение Срджана Джоковича. Он не нарушил никаких правил посещения мероприятия. То, что было написано о нем, не соответствует действительности. Обидно, что были сделаны подобные догадки.

Я лично знаю Срджана. Его семья была разочарована тем, что произошло. Это была неприятная ситуация.

Сербские болельщики были невероятными. Каждый день они были активными, громкими и добавляли красок Australian Open. Но среди них есть четыре человека, которые всё испортили. Их выгнали и не ждут обратно», - приводит слова Тайли австралийская пресса.

Напомним, ранее Новак объяснил, что его отец был не в курсе наличия у болельщиков российского флага и думал, что за его спиной развернут сербский.

Джокович-младший стал победителем турнира и возглавил мировой рейтинг.

Это интересно:
Рейтинг WTA. Соболенко стала второй, Рыбакина - десятой, Кудерметова выпала из топ-10
28 января завершился Australian Open.
30.01.2023 10:21
Теннис
автор: Максим Скороходов
Директор Australian Open заступился за отца Джоковича в скандале с российским флагом
Серб уверяет, что триколор перепутали с флагом его страны.
30.01.2023 09:28
Теннис
автор: Александр Шульгин
Обновленный рейтинг АТР. Джокович вернул звание первой ракетки мира, Медведев - вне топ-10
29 января завершился первый «Большой шлем» сезона.
30.01.2023 08:59
Теннис
автор: Максим Скороходов
Шамиль Тарпищев: Джокович величайший в истории. Все доказал
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением, что Новак Джокович величайший теннисист в мире. Джокович в 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Австралии.
29.01.2023 22:32
Теннис
«Cамый сложный турнир в моей жизни». Джокович - о победе над Australian Open
Спортсмен выиграл 22-й трофей на турнирах «Большого шлема».
29.01.2023 15:52
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович станет первой ракеткой мира после победы на Australian Open
Спортсмен в десятый раз выиграл турнир в Австралии.
29.01.2023 15:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович обыграл Циципаса и стал победителем Australian Open
Серб сравнялся с Рафаэлем Наделем по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».
29.01.2023 14:50
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Финал был ожидаем, учитывая, как мы играли». Джокович - о предстоящем матче с Циципасом
Решающий поединок Australian Open начнется в 11:30 по московскому времени.
29.01.2023 11:30
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Крейчикова и Синякова стали победительницами Australian Open в парном разряде
Чешки в 2022 году уже выиграли трофеи на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне.
29.01.2023 10:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Я сейчас не на этой планете»: Соболенко счастлива после победы на Australian Open
Теннисистка завоевала свой первый титул «Большого Шлема» в карьере.
28.01.2023 16:01
Теннис
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика