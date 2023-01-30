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Рейтинг WTA. Соболенко стала второй, Рыбакина - десятой, Кудерметова выпала из топ-10

28 января завершился Australian Open.
30 января 2023 10:21
автор: Максим Скороходов

WTA опубликовала рейтинг от 30 января 2023 года.

Напомним, что двумя днями днем ранее завершился Открытый чемпионат Австралии в женской одиночной сетке, на котором победу одержала представительница Белоруссии Арина Соболенка, обыгравшая в финале уроженку Москвы Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан (4:6, 6:3, 6:4).

Соболенко поднялась в рейтинге с пятого на второе место, а Рыбакина - с 25-го на десятое. Первой ракеткой мира остается поляка Ига Швентек.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, сохранившая за собой восьмую строчку. Вероника Кудерметова упала с девятую на 11-ю строчку, а дошедшая до третьего круга Australian Open Екатерина Александрова поднялась на одну позицию и стала 17-й.

Рейтинг WTA от 30 января 2023 года

1 (предыдущая позиция 1). Ига Швентек (Польша) — 10 485
2 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 100
3 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5 210
4 (3). Джессика Пегула (США) — 5 000
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4 645
6 (7). Коко Гауфф (США) — 3 992
7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3 811
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3 380
9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2 905
10 (25). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2 815
11 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 740…

17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2 030...

19 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1 905...

43 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1 139...

53 (59). Анна Калинская (Россия) — 956...

64 (68). Анна Блинкова (Россия) — 884...

83 (97). Варвара Грачева (Россия) — 750...

94 (106). Диана Шнайдер (Россия) — 699...

источник: WTA
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Рейтинг WTA. Соболенко стала второй, Рыбакина - десятой, Кудерметова выпала из топ-10
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