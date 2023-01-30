Украина призвала отстранить белорусов и россиян после победы Соболенко на Australian Open

Федерация тенниса Украины призвала отстранить белорусских и российских теннисистов.

В организации отметили, что выступление под нейтральном флагом не помогает, потому что президент Белоруссии Александр Лукашенко «поднимал бокал» за победу Соболенко на Australian Open.

Федерация тенниса Украины заявляет, что Россия и Белоруссия использует победы своих спортсменов для пропаганды. Добавим, что именно эта причина была названа организаторами Уимблдона, когда они не допускали российских и белорусских теннисистов до турнира.