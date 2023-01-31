Российская теннисистка Калинская победила соотечественницу Макарову в Таиланде

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 53-е место в мировом рейтинге WTA, победила свою соотечественницу Екатерину Макарову в первом круге турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 и продолжалась 45 минут. Во втором круге Калинская встретится украинкой Лесей Цуренко, которая в свою очередь обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр.

В другом матче первого круга россиянка Валерия Савиных проиграла японке Нао Хибино со счетом 0:6, 2:6.

Призовой фонд турнира составляет более 250 тысяч долларов.