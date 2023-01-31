Захарова обыграла Шмидлову и вышла в 1/8 финала турнира в Хуа Хине

Российская теннисистка Анастасия Захарова в матче 1/16 финала турнира WTA в тайском Хуа Хине обыграла представительницу Словакии Анну Каролину Шмидлову.

Встреча продолжалась три часа шесть минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу россиянки, которая четыре раза подавала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

На счету ее соперницы пять эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейков из 12.

В 1/8 финала Захарова сыграет с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада) - Хэрриет Дарт (Великобритания).