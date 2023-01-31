Андреева вышла в 1/8 финала турнира в Лионе, Блинкова отказалась продолжать встречу

Российская теннисистка Эрика Андреева в матче 1/16 финала турнира WTA в Лионе нанесла поражение своей соотечественнице Анне Блинковой.

Встреча продолжалась два часа и две минуты и завершилась со счетом 6:7, 6:4, 4:0 в пользу Андреевой, которая один раз подавала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брей-пойнтов из семи.

В свою очередь, на счету Блинковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

В третьем сете при счете 4:0 в пользу соперницы Анна отказалась продолжать встречу.

В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей пары Ребекка Машарова (Испания) - Ясмин Паолини (Италия).