Джокович не сыграет на турнирах серии «Мастерс» второй год подряд 

Первая ракетка мира, Новак Джокович второй раз подряд не примет участие в турнирах «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Отмечается, что 35-летний теннисист сможет сыграть на Открытом чемпионате США впервые с 2021 года.

Сообщается, что 11 мая в США снимаются определенные ограничения, связанные с ковидом. Таким образом, невакцинированный сербский спортсмен сможет выступить на US Open.

Добавим, что ранее Джокович одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в финале греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.