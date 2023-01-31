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Джокович не сыграет на турнирах серии «Мастерс» второй год подряд 

Однако серб примет участие на Открытом чемпионате США впервые с 2021 года.
Джокович не сыграет на турнирах серии «Мастерс» второй год подряд 
31 января 2023 20:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: XinHua

Первая ракетка мира, Новак Джокович второй раз подряд не примет участие в турнирах «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Отмечается, что 35-летний теннисист сможет сыграть на Открытом чемпионате США впервые с 2021 года.

Сообщается, что 11 мая в США снимаются определенные ограничения, связанные с ковидом. Таким образом, невакцинированный сербский спортсмен сможет выступить на US Open.

Добавим, что ранее Джокович одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в финале греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

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