Победитель Australian Open Джокович играл на турнире с разрывом подколенного сухожилия

Первая ракетка мира серб Новак Джокович играл на Открытом чемпионате Австралии по теннису с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия на левой ноге, рассказал директор турнира Крейг Тайли в эфире австралийского радио.

«Было много разговоров, действительно ли он травмирован, ведь он играл так как сложно с подобного рода травмами. Но я видел снимки и врачи подтвердят. У Джоковича был разрыв подколенного сухожилия. И он справился с этим», - сказал Тайли.

Джокович стал десятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, выиграв 22-й турнир Большого шлема в карьере, и вернул себе звание первой ракетки мира.