Россиянка Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Хуахине, проиграв Андрееску

Российская теннисистка Анастасия Захарова во втором круге турнира в Хуахине (Таиланд) проиграла канадке Бьянке Андрееску со счетом 2:6, 5:7.

Зхарова не подавала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Столько же двойных было у Андрееску, но она сделала четыре эйса.

Россиянка один раз взяла гейм на чужой подача, а на счету канадской теннисистке четыре брейка. Обе спортсменки реализовали все свои брейкпоинты.

Андрееску вышла в четвертьфинал, где сыграет против украинки Марты Костюк, победившей представительницу Японии Нао Хибино со счетом 6:3, 7:6 (9:7).