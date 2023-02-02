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Россиянка Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Хуахине, проиграв Андрееску

Матч продолжался 1 час 32 минуты.
02 февраля 2023 15:16
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Анастасия Захарова во втором круге турнира в Хуахине (Таиланд) проиграла канадке Бьянке Андрееску со счетом 2:6, 5:7.

Зхарова не подавала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Столько же двойных было у Андрееску, но она сделала четыре эйса.

Россиянка один раз взяла гейм на чужой подача, а на счету канадской теннисистке четыре брейка. Обе спортсменки реализовали все свои брейкпоинты.

Андрееску вышла в четвертьфинал, где сыграет против украинки Марты Костюк, победившей представительницу Японии Нао Хибино со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

источник: «Советский спорт»
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Россиянка Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Хуахине, проиграв Андрееску
Матч продолжался 1 час 32 минуты.
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