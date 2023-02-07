Александрова проиграла Машаровой в матче первого круга на турнире в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/16 финала в австрийском Линце проиграла представительнице Испании Ребеке Машаровой.

Встреча продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 7:6 в пользу Машеровой, которая один раз подавала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12.

На счету россиянки столько же эйсов, двойных ошибок и два реализованных брейка из восьми.

Ранее из турнира выбыла Камилла Рахимова, а вечером между собой сыграют Варвара Грачева и Анна Блинкова.