Самсонова победила американку Лю в первом круге турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире в Абу-Даби. В матче первого круга 19-я ракетка мира одолела представительницу США Клэр Лю (3:6, 6:2, 6:0).

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 57 минут. На счету россиянки шесть подач навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов. Ее соперница оформила два эйса, допустила четыре двойных и реализовала два брейка из двух.

В следующем круге Самсонова сыграет либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо Еленой-Габриэлой Русе из Румынии.