Хачанов снялся с теннисного турнира в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро, сообщается на странице соревнований в социальных сетях.

О причинах отказа 26-летнего россиянина не сообщается.

В январе Хачанов впервые в карьере дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, в котором уступил греку Стефаносу Циципасу. После этого теннисист не принимал участия в соревнованиях.

На турнир в Роттердаме заявлены также россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим.