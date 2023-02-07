Потапова вышла во второй круг турнира в Линце, обыграв итальянку Бронцетти 

Теннисистка из России Анастасия Потапова успешно преодолела барьер первого круга турнира в Линце (Австрия), одержав победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Россиянка, сеяная на турнире под восьмым номером, оформила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. У ее соперницы ни одного эйса, одна двойная и семь реализованных брейков из 11.

Во втором круге Потапова сыграет с немкой Юле Нимайер.