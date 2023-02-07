Грачева сыграет с седьмой ракеткой мира Саккари во втором круге турнира в Австрии

Россиянка Варвара Грачева вышла во второй раунд теннисного турнира WTA-250 в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.

Грачева, занимающая 84-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в первом круге обыграла соотечественницу Анну Блинкову со счетом 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

В матче второго круга Грачева встретится с седьмой ракеткой мира, гречанкой Марией Саккари, посеянной на турнире под первым номером. Саккари в матче первого круга победила испанку Нурию Паррисас-Диас 6:1, 7:6 (8:6).