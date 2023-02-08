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Третья ракетка мира Жабер пропустит два крупных турнира из-за травмы

Тунисскую спортсменку ждет операция.
08 февраля 2023 14:32
автор: Александр Евграфов

Третья ракетка мира Онс Жабер заявила, что не сыграет на турнирах в Дохе (WTA500) и Дубае (WTA1000) из-за операции, которая ей предстоит.

«Медики решили, что необходима небольшая операция, чтобы я смогла вернуться на корт и выступать. С сожалением сообщаю, что мне придется отказаться от участия в турнирах в Дохе и Дубае. Это огорчает меня. Я хотела бы извиниться перед болельщиками на Ближнем Востоке, которые ждали меня. Я вернусь к вам сильной», - написала Жабер в своем аккаунте в социальных сетях

Турнир в Дохе пройдет с 13 по 18 февраля, в Дубае - с 19 по 25 февраля.

Тунисской теннисистке 28 лет, она является третьей ракеткой мира и трижды побеждала на различных турнирах WTA. На минувшем Открытом чемпионате Австралии Жабер выбыла из борьбы во втором круге.

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