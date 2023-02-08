Кудерметова обыграла Мертенс и пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее представительницы Бельгии Элизе Мертенс в 1/8 финала турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу 11-й ракетки мира.

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

В активе Мертенс - один эйс, шесть двойных ошибок и реализовано два брейк-пойнта из 5.

За выход в полуфинал соревнования Кудерметова поборется с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) - Людмила Самсонова (Россия).