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Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, обыграв Нимайер

Матч продолжался 2 часа 45 минут
09 февраля 2023 08:43
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнира в Линце победила немку Юли Нимайер со счетом 7:5, 3:6, 6:3.

По ходу встречи Потапова три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейкпоинтов.

На счету Нимайер четыре эйса, семь двойных и такое же количество брейков при 17 возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

Потапова вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и еще одной представительницей Германии Анной-Леной Фридзам.

источник: «Советский спорт»
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