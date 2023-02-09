Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, обыграв Нимайер

Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнира в Линце победила немку Юли Нимайер со счетом 7:5, 3:6, 6:3.

По ходу встречи Потапова три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейкпоинтов.

На счету Нимайер четыре эйса, семь двойных и такое же количество брейков при 17 возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

Потапова вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и еще одной представительницей Германии Анной-Леной Фридзам.