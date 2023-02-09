Рыбакина заступилась за своего тренера, который подвергся шквалу критики на Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила всем критикам своего личного тренера - хорватского специалиста Стефано Вукова, известного своим бурным поведением на корте во время соревнований.

«Несколько человек сделали несколько комментариев, они меня совсем не знают, не знают мою команду. Я была очень удивлена. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то вы всегда можете спросить у меня напрямую. Но люди решили высказаться в интернете. Интернет - это большая вещь, где кто-то может сделать комментарий не думая, а затем люди просто подхватят.

Он мне очень помогает. У нас отличная коммуникация, ведь мы работаем уже четыре года. Иногда бывают плохие дни, но люди могут этого не видеть. И, конечно, когда мы работаем на корте, я очень уважаю его, пытаюсь выслушать и получить всю информацию», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии Рыбакина добралась до финала, в котором проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко.