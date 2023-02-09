Самсонова победила Крейчикову в матче второго круга турнира в Абу-Даби

Завершился матч теннисного турнира в Абуу-Даби между россиянкой Людмилой Самсоновой и Барборой Крейчиковой из Чехии.

Уроженка города Оленегорск одержала победу со счетом 7:5, 7:6 (8:6). Игра длилась 2 часа и 24 минуты.

В прошедшей встрече Самсонова четыре раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17.

У спортсменки из Чехии один эйс, пять двойных и четыре реализованных брейка из десяти.

В четвертьфинале турнира россиянка сыграет против соотечественницы Вероники Кудерметовой.