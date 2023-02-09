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Касаткина одержала победу над Тайхман на старте турнира в Абу-Даби

Соперница россиянки занимает 28-е место в рейтинге WTA.
09 февраля 2023 18:55
автор: Александр Поволоцкий

Россиянка Дарья Касаткина выиграла у швейцарки Хиль Белен Тайхман в матче первого круга теннисного турнира в Абу-Даби.

Встреча, которая продлилась один часа и 42 минуты, завершилась со счетом 1:6, 6:0, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира.

Касаткина ни разу не подала навылет. Россиянка допустила три двойные ошибки и смогла реализовать семь брейк-пойнтов из 16.

На счету спортсменки из Швейцарии три эйса, а также четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде турнира Касаткина сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.

источник: «Советский спорт»
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