Украинка Свитолина хочет, чтобы WTA и АТР ужесточили санкции в отношении российских теннисистов

Украинская теннисистка Элина Свитолина недовольна жесткостью санкций, наложенных WTA и АТР на российских спортсменов.

«К сожалению, в теннисе ничего не было сделано. Они только играют под нейтральным флагом. Мы делали все, что зависит от нас.

Но в теннисе нас не слышат. Если российские и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Париже по нейтральным флагом на – это будет очень плохое послание всему миру», - сказала Свитолина в эфире украинского телевидения.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов при соблюдении определенных условий.