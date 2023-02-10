Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

В матче 1/4 финала турнира WTA в Абу-Даби Людмила Самсонова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в полуфинал турнира.

Встреча продолжалась один час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, которая три раза подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

На счету Кудерметовой всего один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейка из трех.

В полуфинале Самсонова сыграет против китаянки Синьвэн Жен, которая выбила из розыгрыша Дарью Касаткину.