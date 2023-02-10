ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Россиянки определяли последнего полуфиналиста в очном споре.
10 февраля 2023 21:41
автор: Александр Шульгин

В матче 1/4 финала турнира WTA в Абу-Даби Людмила Самсонова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в полуфинал турнира.

Встреча продолжалась один час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, которая три раза подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

На счету Кудерметовой всего один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейка из трех.

В полуфинале Самсонова сыграет против китаянки Синьвэн Жен, которая выбила из розыгрыша Дарью Касаткину.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Россиянки определяли последнего полуфиналиста в очном споре.
10.02.2023 21:41
Теннис
автор: Александр Шульгин
Украинка Свитолина хочет, чтобы WTA и АТР ужесточили санкции в отношении российских теннисистов
Украинка Свитолина хочет, чтобы WTA и АТР ужесточили санкции в отношении российских теннисистов
Организации не услышали спортсменку и ее соотечественников.
10.02.2023 08:52
Теннис
автор: Максим Скороходов
Марокканский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах
Юнес Рашиди установил антирекорд.
10.02.2023 08:35
Теннис
автор: Максим Скороходов
Касаткина одержала победу над Тайхман на старте турнира в Абу-Даби
Соперница россиянки занимает 28-е место в рейтинге WTA.
09.02.2023 18:55
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Самсонова победила Крейчикову в матче второго круга турнира в Абу-Даби
Россиянка отдала своей сопернице шесть геймов.
09.02.2023 16:42
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рыбакина заступилась за своего тренера, который подвергся шквалу критики на Australian Open
Теннисистка добралась до финала Australian Open, но не сумела взять трофей.
09.02.2023 11:31
Теннис
автор: Александр Шульгин
Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, обыграв Нимайер
Матч продолжался 2 часа 45 минут
09.02.2023 08:43
Теннис
автор: Максим Скороходов
Кудерметова обыграла Мертенс и пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Встреча продолжалась 1 час и 35 минут.
08.02.2023 18:24
Теннис
Рыбакина рассказала, какие уроки усвоила после финала Australian Open-2023
В решающем матче теннисистка уступила Арине Соболенко.
08.02.2023 16:20
Теннис
Третья ракетка мира Жабер пропустит два крупных турнира из-за травмы
Тунисскую спортсменку ждет операция.
08.02.2023 14:32
Теннис
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика