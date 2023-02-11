Самсонова обыграла Чжен Цинвень и вышла в финал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби обыграла китаянку Чжен Цинвень и вышла в финал соревнований.

Встреча продолжалась два часа 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу россиянки, которая десять раз подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из сеим.

На счету ее соперницы 15 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

В финале Самсонова сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.