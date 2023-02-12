ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-первая ракетка мира Алькарас планирует значительно улучшить свою игру

Карлос Гарсия хочет достичь уровня Надаля, Федерера и Джоковича.
12 февраля 2023 15:25
автор: Максим Скороходов

Экс-первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, в чем ему надо прибавить, чтобы вернуться на вершину мирового рейтинга.

«Думаю, я могу улучшить все, что касается моей игры, от физической формы до менталитета. Моя команда поможет мне в каждом маленьком шаге, чтобы стать еще лучше. Рафа, Роджер и Джокович, были очень хороши в своей молодости, но со временем стали еще лучше», - сказал экс-первая ракетка мира пресс-службе АТР.

Напомним, что Алькарас пропустил концовку прошлого и начало текущего сезонов из-за травмы бедра, вследствие чего опустился с первого на второе место мирового рейтинга.

Первом турниром Алькараса в 2023 году станет Открытый чемпионат Аргентины, который пройдет в Буэнос-Айресе и начнется 13 февраля.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Экс-первая ракетка мира Алькарас планирует значительно улучшить свою игру
Карлос Гарсия хочет достичь уровня Надаля, Федерера и Джоковича.
12.02.2023 15:25
Теннис
автор: Максим Скороходов
Самсонова обыграла Чжен Цинвень и вышла в финал турнира в Абу-Даби
Россиянке осталось сделать один шаг до титула.
11.02.2023 21:49
Теннис
автор: Александр Шульгин
Потапова обыграла Вондроусову и вышла в финал турнира в Линце
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
11.02.2023 18:46
Теннис
Калинская проиграла американке Пере и не вышла в основную сетку турнира в Дохе
Российская теннисистка уступила в полуфинале квалификации.
11.02.2023 18:40
Теннис
автор: Александр Евграфов
Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Россиянки определяли последнего полуфиналиста в очном споре.
10.02.2023 21:41
Теннис
автор: Александр Шульгин
Украинка Свитолина хочет, чтобы WTA и АТР ужесточили санкции в отношении российских теннисистов
Украинка Свитолина хочет, чтобы WTA и АТР ужесточили санкции в отношении российских теннисистов
Организации не услышали спортсменку и ее соотечественников.
10.02.2023 08:52
Теннис
автор: Максим Скороходов
Марокканский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах
Юнес Рашиди установил антирекорд.
10.02.2023 08:35
Теннис
автор: Максим Скороходов
Касаткина одержала победу над Тайхман на старте турнира в Абу-Даби
Соперница россиянки занимает 28-е место в рейтинге WTA.
09.02.2023 18:55
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Самсонова победила Крейчикову в матче второго круга турнира в Абу-Даби
Россиянка отдала своей сопернице шесть геймов.
09.02.2023 16:42
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рыбакина заступилась за своего тренера, который подвергся шквалу критики на Australian Open
Теннисистка добралась до финала Australian Open, но не сумела взять трофей.
09.02.2023 11:31
Теннис
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика