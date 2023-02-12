Экс-первая ракетка мира Алькарас планирует значительно улучшить свою игру

Экс-первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, в чем ему надо прибавить, чтобы вернуться на вершину мирового рейтинга.

«Думаю, я могу улучшить все, что касается моей игры, от физической формы до менталитета. Моя команда поможет мне в каждом маленьком шаге, чтобы стать еще лучше. Рафа, Роджер и Джокович, были очень хороши в своей молодости, но со временем стали еще лучше», - сказал экс-первая ракетка мира пресс-службе АТР.

Напомним, что Алькарас пропустил концовку прошлого и начало текущего сезонов из-за травмы бедра, вследствие чего опустился с первого на второе место мирового рейтинга.

Первом турниром Алькараса в 2023 году станет Открытый чемпионат Аргентины, который пройдет в Буэнос-Айресе и начнется 13 февраля.