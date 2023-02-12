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Самсонова проиграла Бенчич в финале турнира в Абу-Даби

Швейцарская теннисистка завоевала восьмой трофей в карьере.
12 февраля 2023 19:20
автор: Александр Евграфов

Россиянка Людмила Самсонова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в финале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби с призовым фондом более 780 тысяч долларов.

Финальный матч турнира завершился со счетом 1:6, 7:6 (10:8), 6:4 в пользу Бенчич. Во втором сете российская теннисистка не смогла реализовать два матч-бола. Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

Белинду Бенчич тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов. Для швейцарской теннисистки победа стала второй на турнирах в 2023 году и восьмой в карьере.

источник: «Советский спорт»
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