Самсонова поднялась на 15-е место в обновленном рейтинге WTA

Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 19-го на 15-е место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован в понедельник, 13 февраля.

Отметим, что на счету 24-летней спортсменки 2209 очков. Недавно Самсонова стала полуфиналисткой турнира в Абу-Даби. В игре за выход в финал она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (6:1, 6:7, 4:6).

Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Швентек из Польши (10 485 очков). Второй идет белоруска Арина Соболенко (6100). Тройку лучших замкнула представительница Туниса Онс Жабер (5210).

Россиянка Дарья Касаткина осталась на восьмой позиции. Вероника Кудерметова располагается на 11-й строчке, а Екатерина Александрова – на 18-й. Еще одна теннисистка из России Анастасия Потапова после победы на турнире в Линце (Австрия) поднялась с 44-го на 31-е место рейтинга.