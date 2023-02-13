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Медведев поднялся на 11-е место рейтинга АТР

В топ-10 одно изменение.
13 февраля 2023 10:12
автор: Максим Скороходов

АТР представила рейтинг от 13 февраля 2023 год.

В топ-10 произошло одно изменение, американец Тейлор Фритц поднялся с седьмого на восьмое место, опередив канадца Феликса Оже-Альяссима.

Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович, второй - испанец Карлос Алькарас, а третьей - грек Стефанос Циципас.

Наивысшую позицию среди россиян занимает Андрей Рублев, находящийся на пятой строчке рейтинга, Даниил Медведев поднялся с 12-й на 11-ю позицию, опередив британца Кэмерона Норри, за ним 13-м идет Карен Хачанов.

Рейтинг АТР от 13 февраля 2023 года:

1. Новак Джокович (Сербия) - 7070 очков;
2. Карлос Алькарас (Испания) - 6730;
3. Стефанос Циципас (Греция) - 5940;
4. Каспер Рууд (Норвегия) - 5515;
5. Андрей Рублев (Россия) - 4065;
6. Рафаэль Надаль (Испания) - 3815;
7 (+1). Тейлор Фритц (США) - 3455;
8 (-1). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3260;
9. Хольгер Руне (Дания) - 3136;
10. Хуберт Хуркач (Польша) - 2950;
11(+1). Даниил Медведев (Россия) - 2750;
12 (-1). Кэмерон Норри (Великобритания) - 2715;
13. Карен Хачанов (Россия) - 2515...

источник: ATP
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