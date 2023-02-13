Кудерметова победила Крейчикову в трех сетах и вышла во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела барьер первого круга турнира в Дохе, обыграв представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Отметим, что в прошедшей встрече 11-я ракетка мира оформила семь эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11. У ее соперницы шесть подач навылет, три двойных и два реализованных брейка из десяти.

Во втором круге Кудерметова сыграет либо со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой, либо с Софией Кенин из США.