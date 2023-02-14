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Российская теннисистка Самсонова поднялась на 50 позиций в чемпионской гонке WTA

Ее соотечественница Потапова поднялась на 37 мест.
14 февраля 2023 08:23
автор: Александр Евграфов

Финалистка теннисного турнира категории WTA-500 в Абу-Даби россиянка Людмила Самсонова поднялась на 50 позиций в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

Она переместилась с 65-го места на 15-е.

Анастасия Потапова, выигравшая турнир категории WTA-250 в австрийском Линце, поднялась с 51-й на 14-ю позицию.

Лучшей россиянкой в чемпионской гонке остается Вероника Кудерметова, она занимает 13-ю позицию. Дарья Касаткина на 16-й позиции, Екатерина Александрова - 49-я, Варвара Грачева - 50-я, Анна Калинская - 69-я, Диана Шнайдер - 73-я, Эрика Андреева - 89-я.

Возглавляет рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко, выигравшая Открытый чемпионат Австралии. На втором месте финалист первого в сезоне турнира Большого шлема – Елена Рыбакина.

источник: «Советский спорт»
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