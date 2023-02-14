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Касаткина одержала победу над Марино в первом раунде турнира в Дохе

Спортсменки провели на корте 1 час и 42 минуты. 
14 февраля 2023 22:51
автор: Глеб Шевяков

8-я ракетка мира Дарья Касаткина оказалась сильнее канадской теннисистки Ребекки Марино в первом круге турнира WTA в Дохе.

Отметим, что поединок завершился со счетом 7:6, 6:2 в пользу россиянки.

25-летняя спортсменка совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

На счету 32-летней канадки одна подача навылет, четыре двойных ошибки и девять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Добавим, что в следующем круге турнира Касаткина встретится с бразильской теннисисткой Беатрисой Аддад Майей.

источник: «Советский спорт»
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