Касаткина одержала победу над Марино в первом раунде турнира в Дохе

8-я ракетка мира Дарья Касаткина оказалась сильнее канадской теннисистки Ребекки Марино в первом круге турнира WTA в Дохе.

Отметим, что поединок завершился со счетом 7:6, 6:2 в пользу россиянки.

25-летняя спортсменка совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

На счету 32-летней канадки одна подача навылет, четыре двойных ошибки и девять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Добавим, что в следующем круге турнира Касаткина встретится с бразильской теннисисткой Беатрисой Аддад Майей.