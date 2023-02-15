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Александрова вылетела с турнира в Дохе, уступив во втором круге Саккари

Россиянка завершила свои выступления на турнире.
15 февраля 2023 19:08
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла седьмой ракетке мира Марии Саккари в матче второго круга турнира в Дохе.

Отметим, что греческая теннисистка одержала победу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продлилась один час и 22 минуты.

Россиянка совершила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трех.

На счету 27-летней соперницы – пять подач навылет, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что в следующем раунде Саккари встретится с победительницей пары Мухова-Гарсия.

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