Александрова вылетела с турнира в Дохе, уступив во втором круге Саккари

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла седьмой ракетке мира Марии Саккари в матче второго круга турнира в Дохе.

Отметим, что греческая теннисистка одержала победу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продлилась один час и 22 минуты.

Россиянка совершила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трех.

На счету 27-летней соперницы – пять подач навылет, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что в следующем раунде Саккари встретится с победительницей пары Мухова-Гарсия.