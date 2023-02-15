Касаткина проиграла Хаддад-Майе в матче второго круга на турнире в Дохе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче 1/8 финала турнира в Дохе проиграла представительнице Бразилии Беатрисе Хаддад-Майе.

Отметим, что встреча продлилась один час 41 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу бразильской теннисистки.

25-летняя россиянка один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трех.

На счету бразильской соперницы четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Добавим, что в следующем круге катарского турнира Хаддад-Майя сыграет с американкой Джессикой Пегулой.